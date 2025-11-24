На Запорожье пособника СБУ осудили за передачу координат блокпоста в Энергодаре

Мужчина выполнял задания сотрудника Службы безопасности Украины, с которым переписывался в интернете

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Запорожской области/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Житель прифронтового района Запорожской области Юрий Зинченко приговорен к 16 годам лишения свободы по делу о государственной измене за передачу координат блокпоста в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

"По результатам рассмотрения в суде уголовного дела, расследованного следственным отделом УФСБ России по Запорожской области по ст. 275 УК РФ (государственная измена), подсудимый признан виновным в инкриминированном деянии и приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Установлено, что в марте 2022 года житель Каменко-Днепровского района Юрий Зинченко 1986 года рождения начал переписываться в интернете со знакомым сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). Тот интересовался социально-политической обстановкой в Запорожской области.

Осужденный по указке своего собеседника "для продолжения общения на конфиденциальных условиях" установил в телефоне зарубежный мессенджер, рассказали в УФСБ. Затем мужчина по заданию СБУ "путем визуального наблюдения получил и передал куратору географические координаты блокпоста в городе Энергодаре Запорожской области", осознавая, что эта информация может быть использована против безопасности РФ. Как сообщили в УФСБ, Зинченко был задержан органами безопасности при передаче сведений сотруднику СБУ.