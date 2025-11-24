Kyodo: в Токио при наезде машины на пешеходов погибли два человека

По данным агентства, восемь человек пострадали

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов недалеко от автобусной остановки в Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, минимум два человека находятся в состоянии остановки сердца и легких. Так в Японии называют состояние клинической смерти, которую по закону могут констатировать только медики, но не спасатели.

Находившийся за рулем водитель уже арестован, по предварительным данным, он пытался сбежать. Машина, возможно, была угнана.