ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 95 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 95 беспилотников и выпустили более 5 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В Шебекинском округе город Шебекино, села Безлюдовка, Белянка, Графовка, Маломихайловка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 18 беспилотниками, 11 из которых подавлены и сбиты. В селе Муром в результате атаки дрона на движущийся автомобиль ранена женщина. Пострадавшая продолжает лечение в стационаре городской больницы №2 г. Белгорода", - сообщили в оперштабе, добавив, что повреждена одна квартира многоквартирного дома и два частных дома.

По Белгородскому округу ВСУ выпустили 13 БПЛА, повреждено два многоквартирных дома, социальный объект, частный дом и оборудование одной из организаций, по Борисовскому округу - пять беспилотников, поврежден социальный объект и газовая труба, по Валуйскому округу - девять БПЛА, повреждены два частных дома. Вейделевский округ атакован с помощью беспилотника самолетного типа, Волоконовский округ - девяти БПЛА, Грайворонский округ - пяти боеприпасов и десяти беспилотников, повреждены два частных дома, сельхозпредприятия и линия электропередачи.

Губкинский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Новооскольский, Прохоровский, Чернянский округи атакованы с помощью 33 беспилотников и двух боеприпасов, в Губкинском округе повреждена хозпостройка. Яковлевский округ атакован с помощью двух БПЛА, последствий нет.