В Приморье женщина погибла в ДТП с автобусом
Редакция сайта ТАСС
06:18
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Автоавария с участием пассажирского автобуса произошла на 31-м км дороги Артем - Находка в Приморском крае, погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Днем 24 ноября 2025 года на 31-м км автодороги Артем - Находка произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибла 68-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура даст оценку соответствия дорожного покрытия установленным требованиям.