В Приморье женщина погибла в ДТП с автобусом

Авария произошла на 31-м км дороги Артем - Находка

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Приморского края/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Автоавария с участием пассажирского автобуса произошла на 31-м км дороги Артем - Находка в Приморском крае, погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Днем 24 ноября 2025 года на 31-м км автодороги Артем - Находка произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибла 68-летняя женщина - пассажир легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Прокуратура даст оценку соответствия дорожного покрытия установленным требованиям.