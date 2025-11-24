Жителя Подмосковья задержали за убийство собаки, подравшейся на прогулке с его псом

Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Московской области/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который во время прогулки со своей собакой убил ножом соседского пса в Подмосковье. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Участковым уполномоченным Котельниковского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в жестоком обращении с животным", - сказала она.

Петрова пояснила, что на Малой Колхозной улице во время прогулки между собакой задержанного и другим псом произошел конфликт. "При попытке их растащить мужчина нанес удар ногой соседскому питомцу. После этого животное начало преследовать правонарушителя, который в ответ достал нож и нанес ему удар в область шеи. От полученного ранения пес скончался", - добавила Петрова.

В отношении мужчины дознавателем МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.