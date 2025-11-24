В Саратове в ДТП с участием шести машин пострадали три человека

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате массового ДТП с участием трех "Камазов" и микроавтобуса в Гагаринском районе Саратова. Пострадавших доставили в больницу, сообщила Госавтоинспекция города.

ДТП случилось около 08:00 мск, на 724-м км трассы Р-22 "Каспий" столкнулись шесть машин: три "Камаза", Ford Transit, Toyota и Volvo. "В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены два пассажира (женщина 1985 года рождения и мужчина 1975 года рождения) из Ford и водитель "Камаза" (мужчина 1999 года рождения)", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что Ford Transit не являлся рейсовым транспортом. Движение на участке не перекрыто. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Специалисты областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента извлекали пострадавшего мужчину из "Камаза", сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин со ссылкой на начальника службы Никиту Зраду. Всех пострадавших госпитализировали. По словам Юрина, в Гагаринском районе сейчас наблюдается сильный туман. Он призвал водителей быть внимательными на дорогах.