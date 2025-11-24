В Приамурье оштрафовали иностранца за незаконное обрезание младенцу

В апреле мужчина, который получил высшее медицинское образование в Таджикистане, но не имел права на медицинскую деятельность в России, согласился за плату провести религиозный обряд девятимесячному ребенку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Амурской области вынес приговор в отношении гражданина Таджикистана, который оказал медицинскую услугу, не отвечавшую требованиям безопасности. Он незаконно провел обрезание младенцу, сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

"Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело гражданина Республики Таджикистан Бозорова С. С., несудимого, оказавшего медицинскую услугу, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенную для детей в возрасте до 6 лет (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). <...> Суд признал Бозорова виновным и, учитывая его раскаяние, признание вины и наличие двух несовершеннолетних детей на иждивении, назначил ему наказание - штраф [в размере] 120 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В апреле 2025 года мужчина, который получил высшее медицинское образование в Таджикистане, но не имел права на медицинскую деятельность в России, согласился за плату провести религиозный обряд обрезания девятимесячному ребенку. Операция проводилась в квартире при использовании медиком своих инструментов. При этом он осознавал, что у него нет нужной лицензии и российского признания диплома, а также то, что подобные операции должны проводиться только в медучреждениях, где обеспечиваются стерильность и безопасность.

Через несколько дней у мальчика началось воспаление, приведшее к нагноению, и ребенка пришлось доставить в больницу. Вред здоровью был оценен как легкий.