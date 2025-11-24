ВСУ за сутки нанесли не менее 12 артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской

Без электроснабжения находятся более 5 тыс. абонентов села Водяное

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки не менее 12 раз ударили из артиллерии по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки зафиксировано не менее 12 ударов со стороны ВСУ по Каменско-Днепровскому округу. В результате атаки повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения находятся более 5 тысяч абонентов села Водяное", - написал он.

Губернатор подчеркнул, что энергетики работают в усиленном режиме, однако работы осложняются опасностью повторных ударов.