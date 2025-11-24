Экс-инженера "Башкиравтодора" отправили в колонию за ущерб на 8 млрд рублей

Мужчина организовал незаконную разработку и проведение земляных работ компании на территориях участков недр "Балтачево" и "Исмаилово"

Редакция сайта ТАСС

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Башкирии отправил в колонию на пять лет бывшего заместителя главного инженера АО "Башкиравтодор" по делу о деградации почвы с ущербом почти на 8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Дюртюлинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главного инженера АО "Башкиравтодор". Он признан виновным по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на 3 года", - говорится в сообщении.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили результаты совместной проверки прокуратуры республики и управления ФСБ России по Башкирии. В суде установлено, что с февраля по ноябрь 2023 года обвиняемый организовал незаконную разработку и проведение земляных работ АО "Башкиравтодор" на территориях участков недр "Балтачево" и "Исмаилово", расположенных в том числе на землях сельхозназначения. При производстве работ поврежден плодородный слой почвы на площади более 13 га, общая сумма причиненного окружающей среде ущерба составила почти 8 млрд рублей.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.