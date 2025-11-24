В Краснодарском крае произошло два лесных пожара

Огонь охватил площадь 12,5 га

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Два лесных пожара зафиксированы в Геленджике и Абинском районе Краснодарского края. Огонь охватил площадь 12,5 га, сообщается в Telegram-канале регионального Минприроды.

"Площадь лесного возгорания в районе населенного пункта Синегорск (Абинский район) увеличилась до 7,5 га, в районе села Михайловский Перевал (город-курорт Геленджик) - до 5 га", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что распространению огня способствует ветер. К очагам возгораний направлены силы краевого лесопожарного центра.

Ранее лесопожарный центр сообщал, что пожар на площади 3 га возник на территории лесничества возле поселка Синегорск. Отмечалось, что возгорание произошло в местности с труднодоступным рельефом.