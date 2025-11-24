В Приморье завели дело о покушении на убийство малолетнего

По версии следствия, 23 ноября местная жительница нанесла множественные колото-резаные ранения своему трехлетнему сыну

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи СК РФ в Приморье возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего в городе Артеме. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

"Следователями СК РФ Приморья возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней женщины, которая подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 ноября 2025 года местная жительница, находясь по месту проживания в квартире жилого дома по улице Харьковской в городе Артеме Приморского края, нанесла множественные колото-резаные ранения своему трехлетнему сыну, находящемуся в силу возраста в беспомощном состоянии.

"Преступный умысел женщина не довела до конца, поскольку ее остановили очевидцы, а потерпевшему врачи своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в учреждении.