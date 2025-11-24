В Коми двое подростков избили мужчину с инвалидностью

Пострадавший получил перелом костей носа и лица

СЫКТЫВКАР, 24 ноября. /ТАСС/. В Эжвинском районе Сыктывкара двое подростков 13 и 14 лет избили 22-летнего мужчину с инвалидностью. Пострадавший получил перелом костей носа и лица. Заведено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения, сообщила пресс-служба МВД по Республике Коми.

"Отделом дознания УМВД России по Сыктывкару возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 22 ноября около 20:00 в районе лыжной базы Эжвинского района Сыктывкара между двумя учащимися 13 и 14 лет и 22-летним молодым человеком, имеющим инвалидность, произошел конфликт, переросший в физическое насилие. У пострадавшего диагностировали перелом костей носа и лица, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

14-летнего подозреваемого задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В отношении 13-летнего подростка, как несовершеннолетнего не подлежащего уголовной ответственности, материалы направлены в ОПДН для воспитательных мероприятий и решения вопроса о его помещении в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Коми.