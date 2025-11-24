В Башкирии два работника сельхозпредприятия отравились газом в бункере

Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося

Редакция сайта ТАСС

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Двое работников сельхозпредприятия в Башкирии погибли, отравившись неизвестным веществом в бункере зерноочистительной машины. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

"Прокуратура организовала проверку по факту гибели двоих работников сельхозпредприятия в Чекмагушевском районе. По предварительным данным, 21 ноября в с. Юмашево двое работников сельскохозяйственной организации спустились в бункер зерноочистительной машины в целях ее очистки, где отравились неизвестным газом и скончались", - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал прокурор Чекмагушевского района Илнур Насретдинов. Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности.