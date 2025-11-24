В Белгороде главу организации заподозрили в хищении при рекультивации свалки

Мужчина подготовил ложные документы и похитил денежные средства в особо крупном размере

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Руководитель субподрядной организации подозревается в мошенничестве, он подготовил ложные документы по рекультивации городской свалки в Белгороде и похитил денежные средства в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Следственным управлением УМВД по региону возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - рассказали в пресс-службе, добавив, что максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что генеральный директор субподрядной организации подготовил акты о выполненных работах по рекультивации городской свалки в Белгороде с ложными данными о их стоимости, затратах и использованных материалах, в результате чего похитил денежные средства в особо крупном размере.