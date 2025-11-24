В Белгороде 10 жилых объектов повреждены при атаках ВСУ за неделю

Повреждения также получили 15 автомобилей, их владельцам выплатят компенсации

БЕЛГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате атак на Белгород повредили 10 жилых объектов за неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

"За неделю в областном центре 10 новых повреждений. План на эту неделю - [восстановить] 35 [жилых объектов]. Всего в работе 246 объектов", - написали в мэрии, добавив, что за прошедшую неделю в городе восстановили 45 объектов, поврежденных в результате атак ВСУ.

В мэрии отметили, что за неделю в Белгороде повреждения получили 15 автомобилей. В работе для оценки ущерба находится также 15 машин. Власти планируют завершить их ремонт и выплатить компенсации владельцам до 30 ноября.