В Днепропетровской области поврежден объект критической инфраструктуры
Редакция сайта ТАСС
08:18
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровской области на востоке Украины в результате ночных взрывов. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны.
Как отмечается в Telegram-канале офиса, поврежденный объект находится в Синельниковском районе. Тип и назначение объекта не уточняются.
В ночь на 24 ноября в части Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога.