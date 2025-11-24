В Днепропетровской области поврежден объект критической инфраструктуры

В ночь на 24 ноября в части области объявлялась воздушная тревога

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Объект критической инфраструктуры получил повреждения в Днепропетровской области на востоке Украины в результате ночных взрывов. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора страны.

Как отмечается в Telegram-канале офиса, поврежденный объект находится в Синельниковском районе. Тип и назначение объекта не уточняются.

В ночь на 24 ноября в части Днепропетровской области объявлялась воздушная тревога.