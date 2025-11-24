В Свердловской области экс-замглавы администрации Режа арестовали за взятку

Меру пресечения выбрали, чтобы обвиняемый не смог воспрепятствовать расследованию дела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 января бывшему заместителю главы администрации Режевского муниципального округа Свердловской области Александру Качурину за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Режевской городской суд рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя главы администрации Режевского муниципального округа Александра Качурина. <...> Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 22 января 2026 года", - говорится в сообщении.

Качурин обвиняется в совершении преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере). Отмечается, что мера пресечения в виде ареста выбрана в виду того, что обвиняемый может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или скрыть доказательства, оказать давление на свидетелей или скрыться от органов следствия и суда.