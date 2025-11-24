Жителя Бурятии обвинили в незаконном вылове байкальского омуля

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 1,7 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 24 ноября. /ТАСС/. Житель Северо-Байкальского района Бурятии стал фигурантом уголовного дела после вылова 47 кг байкальского омуля на 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в МВД по республике.

"С помощью сетей 39-летний местный житель незаконно выловил 231 особь байкальского омуля - у злоумышленника изъято 47 кг байкальского эндемика. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 1 681 680 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба)", - сообщили в полиции.

Мужчина был задержан недалеко от села Холодное в ходе оперативно-профилактических мероприятий "Путина-2025" сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии и Федерального агентства по рыболовству. У браконьера изъяты рыболовная сеть и деревянная лодка. "Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, не работает. Фигурант дал признательные показания, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в МВД по Бурятии.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см. С октября 2017 года был установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделали для зимней рыбалки удочкой, для коренных малочисленных народов Севера и рыбоводных заводов, занимающихся искусственным воспроизводством. С 2023 года в Бурятии разрешен любительский лов омуля на определенных участках Байкала и в определенное время - такое решение стало возможным из-за тенденции увеличения биомассы популяции эндемика в последние годы.