В Днепропетровской области более 60 тыс. потребителей остались без света

Также в Харьковской области без электричества находятся около 10 тыс. абонентов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 60 тыс. потребителей в Днепропетровской области и около 10 тыс. абонентов в Харьковской области на востоке Украины остались без света в результате повреждения энергетических объектов в регионах. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

В Telegram-канале Минэнерго также приводится информация о повреждении объекта энергетики в Черниговской области.

Кроме того, компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале заявила, что из-за предыдущих массовых повреждений энергетической инфраструктуры 24 ноября во всех регионах Украины на сутки введены отключения электричества до 12 часов. На тот же период будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Массовые отключения света начались на Украине в начале ноября, когда власти заявили об очередном повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор поступала информация о новых повреждениях, а действие графиков отключения электроэнергии распространилось на большинство регионов страны. В ряде областей света может не быть от 8 до 16 часов в сутки. Также ежедневно ограничивается мощность промышленных потребителей. Председатель правления компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко уже заявил, что графики отключения электроэнергии могут сохраниться в течение всей зимы.