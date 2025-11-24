Состояние одного из пострадавших в ДТП в Саратове оценивают как тяжелое

Также две женщины находятся в состоянии средней степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 24 ноября. /ТАСС/. Две женщины, пострадавшие в массовом ДТП в Гагаринском районе Саратова, находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние пострадавшего мужчины оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"Две женщины в состоянии средней степени тяжести, мужчина в тяжелом состоянии. Все доставлены в одно из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходима медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сообщили в министерстве.

По информации Госавтоинспекции Саратова, около 08:00 мск на 724-м км трассы Р-22 "Каспий" столкнулись шесть машин: три "Камаза", Ford Transit, Toyota и Volvo. В результате пострадали три человека. Начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин сообщил, что одного из пострадавших специалисты областной службы спасения извлекали из "Камаза" с помощью гидравлического инструмента.