В Иркутске двух мужчин заключили под стражу за стрельбу по автомобилю

Находившаяся за рулем девушка своевременно среагировала на стрельбу, свернув с дороги

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца двух мужчин, стрелявших из пистолета Макарова по автомобилю, в котором ехали женщины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Иркутской области.

"Суд заключил под стражу мужчин, обвиняемых в обстреле автомобиля с девушками в Ново-Ленино. Ленинский районный суд Иркутска заключил под стражу двух мужчин 2000 года рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство - прим. ТАСС). <...> Суд удовлетворил ходатайства органов следствия и избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении.

В следственном управлении СК России по Иркутской области ТАСС пояснили, что 19 ноября в ночное время мужчины ехали на машине по Иркутску, заметили движущийся в попутном направлении автомобиль, принадлежащий их знакомому, с которым у них сложились неприязненные отношения. "Злоумышленники догнали данное транспортное средство, полагая, что им управляет его владелец. После этого, поравнявшись [с этим автомобилем], водитель обеспечил одинаковую [с ним] скорость, а второй подозреваемый, находясь на пассажирском сиденье, опустил стекло и произвел прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль. Находившаяся за рулем девушка своевременно среагировала на стрельбу, свернув с дороги. В результате происшествия пассажирке машины, на которую было совершено нападение, потребовалась медицинская помощь", - пояснили в СК.

В суде уточнили, что стрельба велась из пистолета Макарова.