Арсена Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 15 тыс. рублей за пропаганду наркотиков блогера Арсена Маркаряна, который находится под стражей по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Невский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности блогера Арсена Маркаряна за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ). Суд назначил наказание в виде штрафа в 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из административного протокола, 2 мая Маркарян опубликовал на странице в социальной сети видео, в котором рассказал о свойствах определенного психотропного вещества как стимулятора физической и умственной активности, а также "источника постоянной энергии". Блогер описал отдельные жизненные ситуации, в которых потребление данного вещества было бы "единственно правильным выбором". Отмечается, что материал просмотрели более 113 тыс. пользователей, более 4 тыс. из них отреагировали на публикацию "лайками". На заседании Маркарян не присутствовал, так как находится под стражей в Москве.