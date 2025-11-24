В Ростовской области оштрафовали фирму за организацию незаконной миграции

Деятельность компании выявили в рамках расследования уголовного дела против бывшего начальника управления миграции региона и его заместителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 ноября. /ТАСС/. Коммерческая фирма в Ростовской области оштрафована на 30 млн рублей за организацию незаконной миграции, деятельность компании выявили в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника управления миграции региона и его заместителя. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

"Коммерческая организация привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 миллионов рублей за организацию нелегальной миграции", - говорится в сообщении.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали о возбуждении дела в отношении на тот момент начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области Александра Мельникова и его заместителя по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ст. 322.1 (организация незаконной миграции) УК РФ. Решением суда они были арестованы.

По версии следствия, фигуранты, зная об отсутствии у 18 мигрантов сертификатов о владении русским языком, знаний истории и законодательства РФ на необходимом для разрешения на работу уровне, дали незаконные указания подчиненным сотрудникам не аннулировать ранее выданные им разрешения. Правонарушения выявлены сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУ МВД России по региону в ходе оперативного сопровождения расследования региональным СУ СК России.