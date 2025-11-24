На берегу Северского Донца в ЛНР рыбак подорвался на мине

Мужчина лишился ноги во время рыбалки

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Житель Луганской Народной Республики (ЛНР) лишился ноги, подорвавшись на мине во время рыбалки на берегу Северского Донца у села Веселенькое. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Рыбак лишился ноги, наступив на мину на берегу Северского Донца у села Веселенькое. <...> Мужчина получил серьезные минно-взрывные ранения обеих нижних конечностей. Правую ногу спасти не удалось. Состояние пострадавшего остается тяжелым, но стабильным", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, эвакуация пострадавшего заняла несколько часов. Саперам пришлось разминировать проход по труднодоступной местности, чтобы добраться до раненого. Медики смогли подойти к мужчине только спустя несколько часов после происшествия.

"У пациента положительная динамика. Наши медики смогли стабилизировать его состояние. Он понемногу идет на поправку", - приводит пресс-служба правительства слова министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко.