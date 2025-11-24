Адвокат сотрудничавшей со СМИ из РФ Бурцевой подал кассацию в Госсуд Эстонии

По информации ERR, судебный орган пока не занимал официальной позиции по обращению

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Защита эстонской журналистки Светланы Бурцевой, сотрудничавшей с рядом российских СМИ, подала кассационную жалобу в Государственный суд Эстонии (высшая судебная инстанция) по делу о госизмене и нарушении санкционного режима ЕС. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По его информации, кассационная жалоба адвоката Свена Силлара уже поступила в государственный суд. Как отмечается, судебный орган пока не занимал официальной позиции по обращению.

В августе 2024 года прокуратура Эстонии обвинила Бурцеву в нарушении санкционного режима ЕС и государственной измене, с начала марта она находится под стражей. Журналистка работала на интернет-издание Baltnews, находящееся под санкциями ЕС, а также на интернет-издание Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии из-за санкций в 2019 году. Суд приговорил Бурцеву к шести годам лишения свободы. В октябре Таллинский окружной суд отклонил апелляцию защиты журналистки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Эстонии сфабриковали дело Бурцевой, а их репрессивные методы демонстрируют кризисное состояние демократии западного образца.