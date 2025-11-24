МВД показало видео задержания похищавших выплаты у участников СВО

Заведено уголовное дело о мошенничестве

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

ТАСС, 24 ноября. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в своем Telegram-канале кадры задержания участников преступной группировки, похищавших выплаты, положенные участникам СВО, в Челябинской области.

Деятельность группировки была пресечена сотрудниками МВД совместно с коллегами из УФСБ России по региону.

Как рассказала представитель ведомства, подозреваемые организовали преступный бизнес по поиску кандидатов на службу и отправке их в зону СВО. Они подбирали людей, ведущих асоциальный образ жизни, чтобы позже похитить у них положенные им единовременные выплаты. В состав группы также входили женщины, заключавшие фиктивные браки с потерпевшими, чтобы позже иметь возможность получить компенсации в случае их ранения или гибели.

Заведено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Семерых подозреваемых заключили под стражу.