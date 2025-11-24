Главу стройфирмы в Уфе отправили в колонию за взятку судье в 10 млн рублей

Мужчина вину не признал

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Башкирии отправил в колонию строгого режима на 10 лет руководителя строительной компании в Уфе за попытку дачи судье взятки в размере 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил руководителю ООО "Стандарт плюс" наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки (100 млн рублей) с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления на 3 года, а также конфисковал сумму взятки", - говорится в сообщении.

По версии следствия, строительная компания по договору с администрацией города Уфы занималась развитием застроенной территории, ограниченной улицами Карла Маркса, бульваром Ибрагимова и проектируемой магистралью Западное шоссе в Советском районе города. В 2019 году из-за задолженности перед арендодателем администрация города отказала организации в продлении срока аренды территории. Считая принятое решение незаконным, строительная компания обжаловала его в арбитражном суде. После пяти лет судебных тяжб руководитель ООО "Стандарт плюс" обратился к знакомым предпринимателям с просьбой оказать содействие в передаче взятки в размере 10 млн рублей судье за вынесение решения в его пользу без всестороннего и полного исследования доказательств.

Предприниматели обратились в УФСБ России по Республике Башкортостан. После передачи денежных средств руководителя строительной компании задержали, свою вину он не признал.