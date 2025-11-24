ВСУ 12 раз атаковали дронами подстанцию в Каменке-Днепровской за выходные

При обстреле пострадала женщина

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие выходные 11 раз атаковали беспилотниками здание района электросетей и подстанции в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, ранения получила мирная жительница. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"В течение выходных 22 и 23 ноября Вооруженные силы Украины наносили удары по городу Каменка-Днепровская, используя беспилотники и артиллерию. 11 БПЛА атаковали здание РЭС, в результате чего загорелся стоявший рядом с ним автомобиль ВАЗ. Он был полностью уничтожен огнем. Кроме того, 12 БПЛА атаковали здание подстанции, в результате чего был нанесен ряд повреждений оборудованию. Было нарушено электроснабжение города Каменка-Днепровская и села Водяное. Без света 5 836 абонентов. Также, беспилотник атаковал станцию техобслуживания. Ранения получила мирная жительница, повреждено несколько автомобилей", - сообщили ТАСС в администрации.

В городе зафиксирована активность беспилотников ВСУ, власти сообщают о массовой атаке.