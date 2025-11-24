ВККС разрешила завести дело на судью из Адыгеи по статье о взятке

По версии следствия, Адам Воитлев получил 2 млн 500 тыс. рублей

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) дала согласие на возбуждение уголовного дела против судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адама Воитлева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания коллегии.

"Коллегия рассмотрела представление председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Воитлева Адама Нуриевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и решила представление председателя СК РФ удовлетворить", - сказано в решении коллегии.

По версии СК, Воитлев, будучи исполняющим обязанности председателя суда, получил через посредника в нескольких траншах 2 млн 500 тыс. рублей. Взамен он снял арест с имущества подсудимого Савченко, который обвинялся в особо крупном мошенничестве, и обещал помочь с возвращением дела в прокуратуру. Сам Воителев на заседание ВККС не явился, заседание прошло в его отсутствие.

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов 5 ноября в своем первом интервью на этом посту заявлял ТАСС и "Российской газете", что любые попытки коррупционных проявлений со стороны судей будут жестко пресекаться. Он подчеркивал, что работа в этом направлении находится под его личным контролем.

Еще в ходе рассмотрения его кандидатуры на должность главы ВС Краснов заявлял, что "высокий статус судьи не должен рождать иллюзию безнаказанности". Он также подчеркивал, что "любое давление на судей, на беспристрастность и объективность должно на корню пресекаться".