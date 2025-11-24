В Луганске произошел взрыв газа при ремонте кровли
10:12
ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в центре Луганска в ходе проведения кровельных работ, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"В центре Луганска при проведении кровельных ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадавших нет, в результате падения осколков разорвавшегося баллона поврежден припаркованный у МКД легковой автомобиль", - говорится в сообщении.