В Луганске произошел взрыв газа при ремонте кровли

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Взрыв газового баллона произошел в центре Луганска в ходе проведения кровельных работ, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В центре Луганска при проведении кровельных ремонтных работ взорвался газовый баллон. Пострадавших нет, в результате падения осколков разорвавшегося баллона поврежден припаркованный у МКД легковой автомобиль", - говорится в сообщении.