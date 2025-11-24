В больницах Перми остаются восемь пострадавших в ДТП в Кунгурском округе

Всего выписали четыре пациента

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. В больницах Перми остаются 8 из 12 пострадавших в ДТП с автобусом в Кунгурском округе Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"По состоянию на сегодня в медучреждениях Перми продолжают лечение восемь пациентов, в том числе один ребенок, пострадавшие в ДТП под Кунгуром. Двое взрослых и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии, три человека в тяжелом и два в крайне тяжелом состоянии. Всего выписано четыре пациента, все направлены на дальнейшее наблюдение в поликлинике по месту жительства", - сообщили в Минздраве Прикамья.

Ранее сообщалось, что после аварии были госпитализированы 12 человек, 2 из них находились в крайне тяжелом состоянии, 4 - в тяжелом, 1 пациент средней степени тяжести и еще 5 - в удовлетворительном состоянии.