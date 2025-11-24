Жителя Кургана арестовали по подозрению в убийстве и расчленении женщины

В полицию об инциденте сообщила местная жительница

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал жителя Кургана по подозрению в убийстве и расчленении случайной знакомой, сообщили в УМВД по региону. Злоумышленник познакомился с женщиной на улице и пригласил к себе в квартиру.

"Установлено, что в ночь на 13 ноября текущего года фигурант познакомился на улице с женщиной, которую пригласил к себе в квартиру, <…> мужчина стал жестоко избивать гостью, нанося ей многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевшая скончалась на месте происшествия. Затем злоумышленник во избежание уголовной ответственности за содеянное расчленил тело погибшей и скрыл его части в лесополосе за ближайшим гаражным кооперативом. <…> Следственными органами СУ СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство), фигурант заключен под стражу", - говорится в сообщении.

В полицию об инциденте сообщила местная жительница, указав, что в одной из квартир города совершено убийство. Прибывшие полицейские оперативно установили личность жильца и его приметы. Подозреваемый был задержан неподалеку от дома сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, им оказался 38-летний курганец. Убитая - 61-летняя женщина.