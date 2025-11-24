Жительницу Омска приговорили к четырем годам за истязание сына

В частности, за отказ есть тушеную капусту женщина ударила ребенка не менее 20 раз

ОМСК, 24 ноября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к четырем годам колонии жительницу Омска, которая избивала своего восьмилетнего сына, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. Женщина уже ограничена в родительских правах в отношении своих четырех сыновей.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с нее 100 тыс. рублей в счет возмещения причиненного морального вреда пострадавшему ребенку. После оглашения приговора женщина была взята под стражу в зале суда", - сказала Булихова.

Суд установил, что с августа по ноябрь 2024 года женщина, которую постоянно раздражали неосторожные действия и шалости ее сына, по малейшему поводу наказывала мальчика, наносила ему удары кулаками и ремнем. Например, за отказ есть тушеную капусту она ударила его не менее 20 раз. При этом мать заставляла ребенка ухаживать за младшим братом-инвалидом и также наказывала за малейшую провинность. Свою вину многодетная мать не признала.

Травмы на теле мальчика увидели работники благотворительной организации, которые обратились в правоохранительные органы. Как рассказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, после возбуждения уголовного дела четверо сыновей женщины были изъяты из семьи и помещены в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В марте 2025 года женщину ограничили в родительских правах. Органам опеки и комиссии по делам несовершеннолетних внесены представления об устранении условий, которые способствовали совершению преступления.