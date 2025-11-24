Под Геленджиком локализовали лесной пожар на 10 га

Возгорание произошло в селе Михайловский Перевал

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Пожарным удалось локализовать на площади 10 га лесной пожар в селе под Геленджиком. Об этом сообщили журналистам в краевом лесопожарном центре.

"В 13:30 [мск] работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 10 га", - говорится в сообщении.

Возгорание в Геленджикском лесничестве в селе Михайловский Перевал началось в понедельник, сообщалось, что начальная площадь лесного пожара предварительно оценивалась в 0,7 га.

Череда лесных пожаров началась в Краснодарском крае с 23 ноября. По состоянию на 24 ноября, кроме Геленджика зафиксированы еще два очага лесных пожаров в Абинском районе на площади 3 га и в Северском районе на площади 1 га, ведется их тушение.