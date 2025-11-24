В Малайзии из-за наводнений эвакуировали почти 11 тыс. человек

По данным агентства Bernama, для пострадавших организовали по меньшей мере 65 временных эвакуационных центров

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters/ PNX/ SYAMIL ABD RAHMAN/ EFE

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Почти 11 тыс. человек эвакуированы в пункты временного размещения из-за сильных наводнений в Малайзии. Об этом сообщило агентство Bernama.

По его информации, число эвакуированных жителей королевства составляет 10 922 человек. Больше всего стихийное бедствие затронуло штаты Келантан, где эвакуировали 8 248 человек, Перак (900 человек), Перлис (811) и Кедах (388). Власти королевства организовали для пострадавших по меньшей мере 65 временных эвакуационных центров.

В 2024 году размер ущерба от охвативших Малайзию наводнений составил 933,4 млн ринггитов ($225 млн), что сопоставимо с 0,05% ВВП страны.