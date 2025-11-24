Крымчане выиграли 12 исков к властям Украины о взыскании ущерба от блокад

Компенсация составит более 5,3 млрд рублей

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов © Михаил Метцель/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил 12 исков к властям Украины о получении компенсаций за нанесенный ущерб в результате водной и энергетической блокад на общую сумму более 5,3 млрд рублей.

Об этом сообщил председатель Государственного совета региона Владимир Константинов.

"Всего на сегодняшний день Арбитражным судом Республики Крым принято 12 положительных решений по искам, поступившим от крымских юридических лиц, направленным на взыскание ущерба, нанесенного вследствие блокад, организованных украинским режимом, на общую сумму более 5,3 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале.

Константинов выразил уверенность в том, что после окончания СВО при подсчете ущерба сторонами конфликта, результаты исков по вопросам блокад будут востребованы.

Госсовет Республики Крым фиксирует ущерб, нанесенный региону действиями ВСУ. На данный момент суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова на 2,5 трлн рублей и 3,15 трлн рублей соответственно. Кроме того, парламент республики посчитает сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины, а также подготовит иск о лингвистической блокаде за попытки навязать крымчанам нетрадиционный украинский язык, полный европейских слов. Константинов заявил о намерении обращаться с исками по блокадам в международные суды.

О блокадах Крыма

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС. Также СК РФ возбудил уголовное дело по статье 358 УК РФ (экоцид). В Крыму рассчитывают, что к ответственности будут привлечены те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.