На Ставрополье экс-сотрудников энергокомпании осудили за попытку мошенничества

Их приговорили к пяти годам лишения свободы

СТАВРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Три бывших должностных лица ПАО "Россети Северный Кавказ" признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд приговорил их к пяти годам лишения свободы, сообщили журналистам в прокуратуре Ставропольского края.

"В суде установлено, что в апреле 2024 года подсудимые, вступив в сговор, предложили представителю строительной компании за 11 млн рублей оказать содействие в подключении жилого комплекса в городе Кисловодске к сетям электроснабжения. При этом реально повлиять на решение данного вопроса фигуранты не могли. Поскольку застройщик обратился в правоохранительные органы, в момент передачи части денег незаконная деятельность соучастников пресечена. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии общего режима и со штрафом в размере 800 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении ведомства.

Государственное обвинение по уголовному делу было поддержано Георгиевской межрайонной прокуратурой.

В свою очередь пресс-служба регионального управления ФСБ сообщила о том, что противоправные действия должностных лиц удалось выявить в рамках оперативного эксперимента, проводимого сотрудниками управления.