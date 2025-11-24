Собянин: система ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника

На месте падения работают специалисты экстренных служб

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще три беспилотных средствах, летевших на столицу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Отражена атака еще одного беспилотного средства, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.

Менее 1,5 часа назад он сообщал об уничтожении другого беспилотного средства, летевшего на Москву.

В новость внесены изменения (14:45 мск) - добавлена информация о еще двух сбитых беспилотных средствах.