Собянин: система ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника
11:21
обновлено 11:45
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще три беспилотных средствах, летевших на столицу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака еще одного беспилотного средства, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.
Менее 1,5 часа назад он сообщал об уничтожении другого беспилотного средства, летевшего на Москву.
В новость внесены изменения (14:45 мск) - добавлена информация о еще двух сбитых беспилотных средствах.