В Таиланде из-за наводнения объявили эвакуацию населения города Хатъяй

В городе проживают порядка 160 тыс. человек, сообщил телеканал Thai PBS

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

БАНГКОК, 24 ноября. /ТАСС/. Власти южной таиландской провинции Сонгкхла объявили о немедленной эвакуации населения города Хатъяй из-за обострения ситуации с наводнением. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

В городе проживают порядка 160 тыс. человек. Губернатор Сонгкхлы Ратхасат Читчу объявил срочную эвакуацию жителей, поскольку в результате непрекращающихся с 21 ноября проливных дождей ожидается дальнейшее повышение уровня воды в местных реках. Всего в провинции 16 районов объявлены зонами стихийного бедствия.

Последствиями стихии на юге Таиланда оказались затронуты более 635 тыс. человек. Известно об одной жертве. Как ожидается, дожди в регионе продолжатся как минимум до субботы.

Туристическая полиция Таиланда ранее сообщила об эвакуации туристов из Малайзии, Сингапура и Индонезии из 17 гостиниц в городе Хатъяй. Им было предоставлено временное убежище, продукты и питьевая вода. Аэропорт Хатъяй продолжает функционировать в обычном режиме, указали в ведомстве.