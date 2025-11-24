Родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам колонии за попытку убийства

Приговор в законную силу не вступил

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Москвы/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы приговорил к семи годам колонии родственника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), признав его виновным в покушении на убийство. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"Суд признал виновным Виталика Калашова в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил. Ранее сообщалось, что подсудимый полностью возместил ущерб потерпевшей стороне.

По версии следствия, ночью 30 декабря 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин на улице Неглинной, где у него произошел конфликт с двумя покупателями. Мужчины вышли на улицу и продолжили выяснять отношения. В процессе ссоры Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован, ему была оказана своевременная медицинская помощь.

После совершения преступления обвиняемый скрылся. Он выбросил находившийся при нем мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, неоднократно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, вскоре он был задержан в Балашихе.