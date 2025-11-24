Генконсул РФ на Пхукете: россияне не пострадали при наводнении в Хатъяе

Последствиями стихии на юге королевства оказались затронуты более 635 тыс. человек

БАНГКОК, 24 ноября. /ТАСС/. Граждане России не пострадали в результате наводнения в городе Хатъяй. Об этом сообщил ТАСС генеральный консул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов.

"Информация о пострадавших или нуждающихся в эвакуации россиянах в генконсульство не поступала", - сказал он.

Телеканал Thai PBS проинформировал, что власти южной таиландской провинции Сонгкхла объявили о немедленной эвакуации населения города Хатъяй, где проживают порядка 160 тыс. человек. Последствиями стихии на юге королевства оказались затронуты более 635 тыс. человек. Известно об одной жертве.

Туристическая полиция Таиланда ранее сообщила об эвакуации индонезийских, малайзийских и сингапурских туристов из 17 гостиниц в Хатъяе. Им были предоставлены временное убежище, продукты и питьевая вода.