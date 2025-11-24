В Херсонской области гражданина Украины осудили за шпионаж на 12 лет

Мужчина собирал и передавал сведения о местоположении военнослужащих и военной техники ВС РФ

ГЕНИЧЕСК, 24 ноября. /ТАСС/. Гражданин Украины приговорен в Херсонской области к 12 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

"Херсонским областным судом вынесен обвинительный приговор гражданину Украины 2005 года рождения, причастному к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК России (шпионаж). Согласно материалам уголовного дела, возбужденного и расследованного следственным отделом УФСБ России по Херсонской области, установлено, что осужденный с сентября по октябрь 2023 года с помощью иностранного интернет-мессенджера Telegram осуществлял сбор и передачу представителю спецслужб Украины сведений о местах сосредоточения военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.