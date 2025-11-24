Число погибших при атаке БПЛА в Сызрани увеличилось до трех

Мэр города Сергей Володченков назвал эту атаку самой массовой с начала СВО

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

САМАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Число погибших в результате атаки БПЛА в Сызрани увеличилось до трех, еще двое остаются в больнице. Об этом сообщил мэр города Сергей Володченков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате падения БПЛА 22 ноября в Сызрани два человека погибли, еще двое пострадали.

Володченков отметил, что 24 ноября еженедельное аппаратное совещание началось с минуты молчания в память о погибших при вражеской атаке БПЛА на промышленное предприятие города. "Это была самая массовая атака с начала СВО", - написал он. Погибли три человека, двое получили ранения.

Володченков отметил, что семьи погибших получат необходимую помощь.

По информации главы города, поисковые работы на местах возможного падения БПЛА и их обезвреживание продолжается. Режим повышенной готовности в Сызрани снят, развлекательные мероприятия отменены.