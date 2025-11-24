Во Владимирской области завели дело об отравлении людей технической жидкостью

Предварительно установили, что житель Коврова принес с места работы канистры с жидкостью на основе спирта, которую употребил совместно со знакомыми

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 24 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после гибели пяти человек от употребления спиртосодержащей жидкости в городе Коврове Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По поручению руководителя следственного управления СК России по Владимирской области А. А. Кулакова в следственном отделе по г. Ковров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели пяти человек в городе Коврове", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что житель Коврова принес с места работы канистры с технической жидкостью на основе спирта, которую употреблял совместно со знакомыми. 22 ноября после употребления спиртосодержащей жидкости пятеро мужчин, включая молодого человека, принесшего ее, умерли, в том числе в реанимационном отделении городской больницы.

По уголовному делу создана следственная группа, проведены осмотры места происшествия на производстве и по местам жительства погибших, изъяты канистры и иные предметы, назначен комплекс судебных экспертиз. "В настоящее время продолжаются допросы лиц и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе.