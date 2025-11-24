В Нижнекамске пекарню закрыли на 90 суток после случая кишечной инфекции

В заведении нашли многочисленные санитарные нарушения

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор приостановил работу пекарни "Хлеб и точка" в Нижнекамске на 90 суток после того, как у покупателя обнаружили кишечную инфекцию, а в самом заведении нашли многочисленные санитарные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Татарстану.

Проверка началась после того, как у посетителя пекарни был зарегистрирован случай острой кишечной инфекции. "В ходе расследования были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил: недостаточно моечных ванн в производственном цехе; неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений пекарни и технологического инвентаря", - отмечается в сообщении.

Также установлено, что "в смывах с производственного оборудования и разделочного инвентаря обнаружены бактерии группы кишечной палочки". С реализации было снято 11 партий пищевых продуктов общим объемом 69,88 кг.

Кроме того, некоторые сотрудники пекарни работали без прохождения медосмотра и гигиенической подготовки.

Проверка была проведена в отношении индивидуального предпринимателя Л. Д. Абдульманова, осуществляющего деятельность в данной пекарне. Нижнекамский городской суд принял решение о приостановке работы заведения на три месяца.