Экс-сотрудника института территориального развития Чувашии осудили за растрату

Ему назначили три года и два месяца лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 24 ноября. /ТАСС/. Суд признал виновным бывшего сотрудника автономной некоммерческой организации (АНО) "Институт территориального развития Чувашской Республики" в растрате около 70 млн рублей бюджетных средств. Ему назначено три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщило в своем Telegram-канале следственное управление СК РФ по региону.

"В Чувашии бывший инженер института территориального развития признан виновным в растрате почти 70 млн рублей. <...> Приговором суда ему <...> назначено три года и два месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, совершенная с использованием служебного положения). Кроме того, он оштрафован на 250 тыс. рублей. Следствие установило, что с февраля по июль 2022 года, работая в институте территориального развития республики и являясь фактическим руководителем компании - поставщика детского спортивно-игрового оборудования, по сговору с бывшим заместителем директора АНО он совершил хищение бюджетных средств. По данным правоохранителей, для благоустройства межквартальных детских площадок было закуплено более дешевое оборудование.

Прокуратура Чувашии в своем Telegram-канале уточнила, что в техническую документацию были внесены изменения, что позволяло использовать оборудование с более низкой стоимостью. "При этом общая сумма заключенного контракта не была снижена. Кроме того, при последующем обустройстве детских площадок были использованы игровые сооружения, не отвечающие требованиям безопасности и не имеющие необходимой сертификации", - отметили в надзорном ведомстве.

По данным следственного управления СК РФ по Чувашии, Минстрою республики причинен ущерб на сумму почти 70 млн рублей. Наложен арест на имущество фигуранта уголовного дела и подконтрольной ему организации в размере 48 млн рублей. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с осужденного суммы ущерба. В СК добавили, что предварительное следствие в отношении бывшего заместителя директора АНО приостановлено в связи с заключением контракта с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции.