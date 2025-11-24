В Литве гражданина Украины осудили за терроризм

Суд приговорил Даниила Бардадима к трем годам и четырем месяцам заключения

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 24 ноября. /ТАСС/. Вильнюсский окружной суд, рассмотрев дело обвиняемого Литвой в терроризме гражданина Украины Даниила Бардадима, приговорил его к трем годам и четырем месяцам заключения.

"Срок наказания уменьшен в связи с тем, что решение принято по упрощенной процедуре", - сообщил суд.

Приговор вынесен по статьям об осуществленном акте терроризма, обучении и действиях в террористических целях, а также незаконном владении взрывчатыми веществами.

Государственный обвинитель требовал для гражданина Украины четыре года заключения. Максимальный срок по предъявленному обвинению мог составлять 10 лет тюремного заключения. Однако Бардадим на момент совершения преступления был несовершеннолетним, срок в силу этого был уменьшен наполовину, а затем до трех лет и четырех месяцев.

Защита просила о снисхождении и освобождении от ответственности. Как отмечала адвокат Рената Янушите, Бардадим признал свою вину, сожалеет о содеянном и активно сотрудничал со следствием.

Как установило следствие, пожар в торговом центре IKEA в Вильнюсе, который оценивается как теракт, был устроен двумя молодыми людьми (оба - граждане Украины), один из которых - Бардадим - на момент совершения преступления был несовершеннолетним. Он был задержан в Литве 13 мая 2024 года и предстал перед судом. Другой подозреваемый скрылся, позднее его задержали в Польше.

Заложенный в торговом центре заряд был дистанционно активирован в 4 часа утра 9 мая 2024 года. Ущерб оценивается в €485 тыс. Пострадавших не было.