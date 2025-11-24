В Новочебоксарске задержали избившего мужчину мусорным контейнером

Причиной агрессивного поведения стала конфликтная ситуация, связанная с общей знакомой, отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Новочебоксарске мужчину, который на улице избил другого руками, ногами и мусорным контейнером. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, поступило сообщение, что на Речном бульваре в Новочебоксарске один мужчина избивает другого. Помимо кулаков, он использовал мусорный контейнер. "На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Новочебоксарску. Опросив очевидцев, полицейские установили приметы нападавшего и направление, в котором тот скрылся. Это позволило оперативно задержать подозреваемого", - сказала она.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). "Как пояснил задержанный, причиной столь агрессивного поведения стала конфликтная ситуация, связанная с общей знакомой. Пострадавший госпитализирован", - добавила представитель ведомства.