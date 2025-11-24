В Сумах произошли взрывы
Редакция сайта ТАСС
13:30
обновлено 14:30
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщило местное издание "Общественное".
После первого взрыва подробности не приводились. Комментарии от местных властей не проступали. Позднее издание сообщило о втором взрыве в Сумах.
Город был частично обесточен после первого взрыва, также возник пожар. Кроме того, по сведениям издания, в Сумах в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением.
Перед этим сообщалось, что действует воздушная тревога.
В новость были внесены изменения (17:10; 17:30 мск) - добавлена информация об отключениях электроэнергии; новом взрыве.