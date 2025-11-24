В Сумах произошли взрывы

В Сумской области объявили воздушную тревогу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщило местное издание "Общественное".

После первого взрыва подробности не приводились. Комментарии от местных властей не проступали. Позднее издание сообщило о втором взрыве в Сумах.

Город был частично обесточен после первого взрыва, также возник пожар. Кроме того, по сведениям издания, в Сумах в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением.

Перед этим сообщалось, что действует воздушная тревога.

В новость были внесены изменения (17:10; 17:30 мск) - добавлена информация об отключениях электроэнергии; новом взрыве.