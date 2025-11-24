Система ПВО сбила еще два летевших на Москву беспилотника
13:38
обновлено 14:21
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбила еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.
Всего за последние четыре часа он сообщил о десяти сбитых беспилотниках, летевших на Москву.
