Система ПВО сбила еще два летевших на Москву беспилотника

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны сбила еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр.

Всего за последние четыре часа он сообщил о десяти сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

В новость внесены изменения (17:20 мск) - добавлена информация о новых сбитых БПЛА.